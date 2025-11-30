Çorum'da Zehirlenme Şüphesi: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum Valiliği tarafından, ilaçlama yapılan apartmanda zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı, ilaçlamayı yapan kişinin ise gözaltına alındığı duyuruldu.

Olay, akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki apartmanın 2. katındaki ev, yayılan tahtakurusu sebebiyle, gün içerisinde ilaçlattı. Akşam saatlerinde, ilaçlanan evin üst katındaki dairelerde yaşayan 5'i çocuk 8 kişi zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine apartmana sağlık, polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kimyasaldan etkilendiği değerlendirilen vatandaşlar yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar, hastanede müşahede altına alındı. AFAD ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri ise ihtimal bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla apartmanı tahliye etti. AFAD ekipleri tarafından ilaçlama yapılan evde ve apartmandaki diğer dairelerde ölçüm yapıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sağlık durumları iyi

Konuyla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu. Yapılan incelemede sadece ilaçlanan evin çocuk odasında kalıntı tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, konuyla ilgili ilaçlamayı yapan A.U. isimli şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Kasım tarihinde saat 19.04 sıralarında Çorum Merkez ilçesi Varinli Caddesi'nde bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlaması sonrasında bina sakinleri tarafından kimyasal zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk ambulans 3 dakika içerisinde ulaşarak iki çocuk ve annelerini Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakletmiştir. Hastalarda bulantı ve kusma şikayetleri görüşmüş, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Saat 1).32'de alınan ikinci ihbar üzerine AFAD ekipleri olay yerine yönlendirilmiş, kimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde ilaçlama sonrası uçucu organik birleşik (VOC) tespit edilmiş, toplamda 3 aileden 8 kişinin etkilendiği belirlenmiştir. Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Tedbiren büyükler acil serviste 8 saat, çocuklar ise serviste 24 saat süreyle müşahede altına alınmışlardır. AFAD tarafından yapılan ölçümlerde ilaçlanan dairenin çocuk odasında kalıntı tespit edilmiş, binanın ortak kullanım alanlarında ve diğer dairelerinde herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. İlaçlamayı gerçekleştiren şüpheli A.U. gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete sevk edilmiştir. Olayla ilgili tahkikat titizlikle devam etmektedir." - ÇORUM