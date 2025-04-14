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Çorum'da Yem Karma Makinesine Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

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Çorum'un Alaca ilçesinde, yem karma makinesini temizlemek isteyen Ali Çetik dengesini kaybederek makinenin içine düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde temizlemek istediği yem karma makinesinin içine düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Alaca ilçesi Akça köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çetik (43) traktöre bağlı şekilde çalışan yem karma makinesini temizlemek istedi. Dengesinin kaybeden Çetik çalışır vaziyetteki makinenin içine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerine hayatanı kaybettiği belirlenen Çetik'in cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Çetik'in cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

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Çorum'da Yem Karma Makinesine Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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