Çorum'da 3 bin 100 metre hayalet ağ ele geçirildi

Çorum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen su ürünleri denetimlerinde, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen toplam 3 bin 100 metre uzunluğundaki ağa el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre su ürünleri kontrol ekipleri, ÜLKÜM-1 HES bölgesinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı olarak avcılıkta kullanıldığı belirlenen sahipsiz 2 bin 300 metre misina ağ, 600 metre paraketa ve 200 metre hayalet ağ tespit edildi. Sudan çıkarılan toplam 3 bin 100 metre uzunluğundaki yasa dışı av araçlarına ekipler tarafından el konuldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı