Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalarda 2 bin 722 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda 17 adet silah, 84 adet fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Nisan - 17 Nisan tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 722 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 4 tüfek, 6 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 17 adet silah, 8 adet şarjör ve 84 adet fişek, 35 adet sentetik ecza maddesi ile 1 gram metamfetamin maddesi ile 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
İl Merkezinde 44 adet umuma açık yer, 22 kahvehane/kıraathane, 11 kafe, 23 çay ocağı, 4 oyun salonu ve 5 otopark kontrol edildiği uygulamada ayrıca 612 aracın kontrol edilirken, bunlardan 6 araç sahibine 130 bin 173 idari para cezası uygulandı. - ÇORUM