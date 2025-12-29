Çorum'da apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında, apartmanda mahsur kalan 4 kadın ve 6 çocuk itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sunguroğlu Mahallesi 52. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki apartmanın birinci katında bulunan Murat D.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Binayı saran duman sebebiyle üst kattaki vatandaşlar binadan çıkamadı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan apartmandaki 4 kadın ve 6 çocuğu kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak södürüldü.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM