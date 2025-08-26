Çorum'da Yangın: 4 Metruk 5 Ev Zarar Gördü

Çorum'da müstakil bir evde çıkan yangında 4'ü metruk 5 ev zarar gördü.

Olay, Kale Mahallesi Milönü 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki evlere de sıçradı. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürülen yangında 4'ü metruk 5 evde hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM