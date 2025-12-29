Çorum polisi aranan 24 şahsı yakaladı
Çorum'da yapılan polis denetimlerinde, çeşitli mahkemelerce hakkında yakalama kararı bulunan toplamda 24 kişi gözaltına alındı. Ayrıca kayıp olan 4 kişiden 3'ü bulunarak ailelerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-29 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşiti mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 hırsızlık, 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlardan olmak üzere toplamda 24 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kadın ve 1 erkek şahıstan, 3 kadın ve 1 erkek şahıs bulunup ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 kadın şahsın arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. - ÇORUM