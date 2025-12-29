Çorum polisi aranan 24 şahsı yakaladı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 24 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-29 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşiti mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 hırsızlık, 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlardan olmak üzere toplamda 24 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kadın ve 1 erkek şahıstan, 3 kadın ve 1 erkek şahıs bulunup ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 kadın şahsın arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. - ÇORUM