Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına ve satışına yönelik 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği desteğiyle 5 farklı adreste arama yaptı. Ev ve eklentilerde yapılan aramalarda, 126 adet sentetik hap, 72 adet tabanca fişeği, 6 adet cam pipo ve 1 adet kova aparatı bulundu. Operasyon kapsamında E.B., K.M., G.G., S.B. ve Y.K. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM