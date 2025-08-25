Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: Binlerce Hap ve Kenevir Ele Geçirildi

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda binlerce sentetik ecza hapı ve ayçiçeği tarlasına ekili vaziyette yüzlerce kök kenevir ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Çorum merkez ilçe sorumluluk bölgesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İki ayrı adreste yapılan aramalarda 4 bin 804 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, bir başka çalışmada ise merkeze bağlı bir köyde bulunan ayçiçeği tarlasının içerisine izinsiz ekilmiş 526 kök kenevir bitkisi buldu. Operasyonlar kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇORUM