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Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 7 Yaralı

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Çorum'daki Hatap Un Fabrikasında meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çorum'da un fabrikasında patlama: 7 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bulunan bir un fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulun Hatap Un Fabrikasında bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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