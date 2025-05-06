Çorum'da un fabrikasında patlama: 7 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bulunan bir un fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulun Hatap Un Fabrikasında bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.