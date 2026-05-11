Çorum'da traktör şarampole devrildi: 1 yaralı
Çorum'un Kargı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Kargı ilçesine traktörün şarampole devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kargı ilçesi Akkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.S. (64) idaresindeki 19 DN 374 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi.
Kazada traktörde yolcu olarak bulunan H.S. (64) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı