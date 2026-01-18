Haberler

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Çorum'da bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ve yolcusunun yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobilin ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (16) yönetimindeki 19 AGS 041 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.B. (17) yere savrularak yaralandı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
