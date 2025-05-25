Çorum'da Trafik Kazası: Çocuk Yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı N.G. isimli çocuk yaralandı. Olay yerinde inceleme başlatıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çorum'un Alaca ilçesine yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı.
Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Coşkun Arslan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Eren E. idaresindeki 55 PM 539 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek için bir anda yola atlayan N.G. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan çocuk Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın caddede seyir halinde olduğu görülüyor. Bu sırada yola atlayan çocuğa hafif ticari araç çarpıyor. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa