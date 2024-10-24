Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Trafik Kazası: 1'i Polis 2 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 1'i Polis 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis memuru olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şenyurt Mahallesi 9. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru K. B. idaresindeki 19 HK 656 plakalı otomobil ile İsmail B. yönetimindeki 19 AVV 414 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil İnceleme Osmancık 3-sayfa Sağlık trafik Polis Kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçiyor

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun tazminatı Fenerbahçe'de ne kadar? Serkan Nazlier kimdir? Terörist Serkan Nazlier (Sefkan Amed) öldü mü? Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saati uygulaması ne zaman? Perşembe hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ekim günün maçları nereden izlenir? Albert Riera kimdir? Albert Riera ne dedi? Celje teknik direktörü Albert Riera Galatasaray'da oynadı mı? Celje hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BRICS ortak para birimi nedir? Hindistan Türkiye'yi neden kabul etmedi, neden reddetti (BRİCS)? Oğuzhan Güngör kimdir, Oğuzhan Güngör neden görevden alındı (MHP)? 24-25 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.