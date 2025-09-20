Haberler

Çorum'da Tırla Çarpışan Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, 16 Eylül Salı günü meydana geldi.

Kaza, 16 Eylül Salı günü Sungurlu ilçesi Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Ali Baki Falcıoğlu idaresindeki 05 ACT 172 plakalı kamyon, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Adem Ç. yönetimindeki 19 ER 72 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü kabin kısmında sıkışarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince gerekli müdahaleleri yapılan yaralı sürücü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan Ali Baki Falcıoğlu, 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
