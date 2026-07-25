Çorum’da tır ile tankerin çarpıştı:2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde tanker ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Çorum-Yozgat karayolu Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. idaresindeki 55 BM 560 plakalı fayans yüklü tır ile M.G'nin kullandığı 39 TR 838 plakalı melas yüklü tanker çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tanker ve tırın dorsesi yola devrilirken, iki sürücü de yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle kavşaktaki trafik akışında bir süre aksama yaşandı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tır ile tankerin kavşakta çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle iki araç da savrularak devrildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı