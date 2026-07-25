Haberler

Çorum’da tır ile tankerin çarpıştı:2 yaralı

Çorum’da tır ile tankerin çarpıştı:2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum’un Alaca ilçesinde tanker ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde tanker ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Çorum-Yozgat karayolu Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. idaresindeki 55 BM 560 plakalı fayans yüklü tır ile M.G'nin kullandığı 39 TR 838 plakalı melas yüklü tanker çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tanker ve tırın dorsesi yola devrilirken, iki sürücü de yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle kavşaktaki trafik akışında bir süre aksama yaşandı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tır ile tankerin kavşakta çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle iki araç da savrularak devrildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti

Kahreden olay! Belediye özel kalem müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
Serengeti değil Türkiye'nin tatil cenneti! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu

Serengeti değil Türkiye! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti

Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk işi bu oldu

Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk işi bu oldu! Tüm ekibiyle gitti
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu