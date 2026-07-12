Çorum'da tarlada yangın çıktı

Çorum'da bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Yaydiğin köyünde bir tarlada kuru otların henüz belirlenemeyen bir sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bölgedeki tarlalara yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangın sebebiyle çok sayıdaki tarlada mahsuller zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı