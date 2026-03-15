Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı. Kazada devrilen minibüsteki 5 işçi yaralandı.

Kaza, Bağcılar 6. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine A. idaresindeki 55 ANR 197 plakalı minibüs, Abdulsamet Ş. yönetimindeki 19 AAV 712 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste yolcu olarak bulunan Hanife B., Özcan Ç., Sadegül A., Manet K.G. ve kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yol kenarındaki elektrik trafosu da hasar görürken, devrilen minibüs ile otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı