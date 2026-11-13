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Çorum'da sürücüsü alkollü otomobil refüjdeki ağaç ve direğe çarptı, 2 kişi yaralandı

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Çorum'da sürücüsü alkollü otomobil refüjdeki ağaç ve direğe çarptı, 2 kişi yaralandı
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Çorum'un Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi'nde gece refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

Çorum'da otomobilin refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 19 FB 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle karşı şeride savruldu. Kazada İ.G. ile araçtaki A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İ.G.'nin alkollü olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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