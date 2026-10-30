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Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; şüpheli gözaltına alındı

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Çorum'un Mimarsinan Mahallesi'nde Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kavgada silahla vurulanlardan biri hastanede kurtarılamazken, polis olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, Mimarsinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıkan Galip Tercan ve oğlu D.T. ile A.Ç. ve C.K. konuşmak için buluştu. Şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Galip Tercan, A.Ç. ve C.K., silahla vurularak yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi hastanelere kaldırılırken, A.Ç. de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altına alınan yaralılardan Galip Tercan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından Galip Tercan'ın oğlu D.T. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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