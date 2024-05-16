Çorum'da silahlı çatışma: İş yerleri zarar gördü

Çorum'da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay sırasında iş yerleri zarar görürken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Silah seslerini duyarak yapılan ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken kurşunların isabet ettiği iş yerleri ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Çatışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri silahlı çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM