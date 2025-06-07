Çorum'da Seyir Halindeki Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı

Çorum'da Seyir Halindeki Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dorse kullanılamaz hale geldi.

Çorum'da tırın dorsesi alev alev yandı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, D100 karayolu Karaköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Servan Ö. yönetimindeki 76 DG 167 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dorsenin tamamını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dorse kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKAY SEVER - 3.Sayfa
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