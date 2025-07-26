Çorum'da Semt Pazarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 8 Yaralı

Çorum'da semt pazarında yer anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 8 kişiden 1'i yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semt pazarında köftecilik ile gözlemecilik yapan iki esnaf arasında, aralarında daha önce bulunan yer anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında bir kişi yanında bulunan tüfekle ateş açmaya başladı. Olayda Kemal Topçu, A.A., E.İ., R.C.T., A.İ., S.D., B.B. ve M.A.İ. silahla vurularak yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kemal Topçu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili D.A. ve M.A.A. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. - ÇORUM