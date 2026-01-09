Çorum'da aranan 6 kişi yakalandı

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 02 - 09 Ocak tarihleri arasında yapılan 111 denetim çerçevesinde, 23 kahvehane, 19 kafe, 24 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 90 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 8 adet ateşli silah, 2 adet kesici alet, 74 adet fişek, 188 adet sentetik ecza hapı, 18 adet extacy, 36.93 gram bonzai, 0.80 gram metamfetamin, 1.80 gram esrar, 0,5 litre kaçak alkol ve 2 adet payp düzenek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 230 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 9 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. - ÇORUM