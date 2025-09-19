Çorum'da Plakasız Araçla Kaçış Sonrası Yakalanma

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak plakasız otomobille kaçan 3 şüpheli, okul duvarına çarpınca yakalandı. Araçtaki ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza haplarıyla yakalanan 3 kişi gözaltına alınırken, sürücüye 72 bin 486 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, eski İskilip kavşağında devriye görevini sürdüren polis ekipleri, plakasız seyir halinde olan otomobili durdurmak istedi. Ekip aracını fark eden sürücü, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan otomobil, Hamit Cami Sokak'ta okulun bahçe duvarına çarptı. Ekipler, sürücü F.H.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan E.U.T. ve H.M.K.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Düz kontak sistemiyle çalıştırıldığı anlaşılan plakasız araçta yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 104 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araç sürücüsü F.H.Ş.'ye çeşitli trafik suçlarından toplam 72 bin 486 TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM