Çorum'da Petshop Cinayeti: 4 Şüpheli Gözaltında

Çorum'da Petshop Cinayeti: 4 Şüpheli Gözaltında
Çorum'da bir petshop dükkanında Gökhan Dal tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü adliyeye sevk edildi.

Çorum'da petshop dükkanında vatandaşın tüfekle vurularak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Dal'a (36) kendisine ait petshop gelen M.K., S.Ç., T.P. ve D.D. tarafından tüfekle ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Dal ağır yaralanırken, şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı. Kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Dal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 AJ 647 plakalı araçla olay yerinden kaçan M.K., S.Ç., T.P. ve D.D. isimli şüphelileri, Merkez ilçeye bağlı Kalehisar köyü mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.K., S.Ç. ve T.P. adliyeye sevk edilirken, D.D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerle Dal arasında daha önceden husumet bulunduğu öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
