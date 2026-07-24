Çorum’da parmağı kopan çocuk için helikopter ambulans havalandı

Çorum'un İskilip ilçesinde elinin kapıya sıkışması sonucu parmağı kopan çocuk, helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Olay, İskilip ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.F.'nin (14) evinde elini kapıya sıkıştırması neticesinde bir parmağı koptu, bir parmağı da ezildi. İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk için ilçeye ambulans helikopter sevk edildi. Ç.F., kopan uzvuyla birlikte ilçe stadyumuna iniş yapan ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı