Arkadaşıyla şakalaşırken bıçağın üzerine düşen genç yaralandı

Çorum'da bir genç, parkta arkadaşlarıyla şakalaşırken dengesini kaybederek ekmek bıçağına düştü. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve genç hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da parkta arkadaşıyla şakalaştığı sırada ekmek bıçağının üzerine düşen genç yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki çocuk parkında arkadaşıyla şakalaşan F.A. (18), dengesini kaybederek taşıdığı ekmek bıçağının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. F.A.'nın arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

