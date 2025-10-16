Çorum'da Park Halindeki Cipte Yangın

Çorum'da park halinde bulunan cipte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Karakeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta park halinde olan 06 MNZ 54 plakalı cipte henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM