Çorum'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu trafik kazası: Bisiklet sürücüsü yaralandı

Çorum'da otomobilin, bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya Ceylan A. idaresindeki 19 ABK 269 plakalı otomobil ile Samet Efe Y. yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM