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Çorum'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu trafik kazası: Bisiklet sürücüsü yaralandı

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Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çorum'da otomobilin, bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya Ceylan A. idaresindeki 19 ABK 269 plakalı otomobil ile Samet Efe Y. yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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