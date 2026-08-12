Haberler

Alkollü sürücü tarlaya uçtu: 1 yaralı

Alkollü sürücü tarlaya uçtu: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum Alaca'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu, sürücü yaralandı. Hastanede yapılan testte sürücünün 2.86 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilde 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün 2.86 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Zile Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (25) idaresindeki 19 UB 258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Araç, tarlada bulunan bir elektrik direğine çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Emrah T.,Alaca, Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, polis ekiplerince yapılan kontrollerde yaralı sürücünün 2.86 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar verildi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi

AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu! Ayrıldığı gruba yeniden katıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: 'Öcalan' sloganını bakın nasıl savundu

UltrAslan lideri o sloganı neden attığını açıkladı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Yolda karşılaştığı husumetlisini bıçakla öldürdü

Yolda karşılaştığı husumetlisini korkunç biçimde katletti
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı

İki kent arasındaki mesafe kilometrelerce birden kısalacak
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi

ABD helikopterleri peş peşe havalandı, füzeler ateşlendi
Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu

Yasak aşk şüphesiyle çifte cinayet! Sokakta başladı evde bitti
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi