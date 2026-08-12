Alkollü sürücü tarlaya uçtu: 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilde 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün 2.86 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Zile Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (25) idaresindeki 19 UB 258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Araç, tarlada bulunan bir elektrik direğine çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Emrah T.,Alaca, Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, polis ekiplerince yapılan kontrollerde yaralı sürücünün 2.86 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı