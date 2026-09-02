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Çorum’da otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 yaralı

Çorum’da otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 yaralı
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Çorum’da orta refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çorum'da orta refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çevre Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E.Ç. idaresindeki 19 AHJ 332 Skoda plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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