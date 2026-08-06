Çorum'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Kavşağı istikametine seyir halinde olan H.M.B. idaresindeki 19 AHG 251 plakalı motosiklet, karşı yönden gelerek akaryakıt istasyonuna girmek için sola manevra yapan M.A.G. yönetimindeki 06 GIG 44 plakalı otomobil ile çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı