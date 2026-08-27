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Çorum'da 7 köy sınırında örtü yangını

Çorum'da 7 köy sınırında örtü yangını
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Çorum’un Alaca ilçesinde 7 köyün sınırındaki arazide örtü yangını çıktı.

Çorum'un Alaca ilçesinde 7 köyün sınırındaki arazide örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesine bağlı Sultanköy, Çopraşık, Bolatçık, İsmailli, Çöplü, Balçıkhisar ve Mazıbaşı köylerinin sınırlarında bulunan ve biçili vaziyetteki tarlalarda örtü yangını çıktı. Kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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