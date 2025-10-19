Çorum'da Muhtarlığa Silahlı Saldırı

Çorum'da bir silahlı saldırgan, motosikletle geldiği Üçtutlar Mahallesi Muhtarlığı'na tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği muhtarlık binasında maddi hasar oluştu.

Olay, Eşref Hoca Caddesi üzerindeki Üçtutlar Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.P. isimli bir şahıs, motosikletle binanın önüne gelerek tabancayla ateş edip olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalle azası, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri ekipleri çevrede boş kovan araması yaptı. Silahlı saldırgan kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM