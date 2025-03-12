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Çorum'da Motosiklet Yangını, Sahibinden Gözyaşlarıyla Karşılandı

Çorum'da Motosiklet Yangını, Sahibinden Gözyaşlarıyla Karşılandı
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Çorum Ekin Caddesi'nde park halindeyken çıkan yangında 3 tekerlekli motosiklet tamamen yandı. Yangını söndürmeye çalışan sahibinin gözyaşları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi olayı dramatik hale getirdi.

Çorum'da park halindeyken alevlere teslim olan 3 tekerlekli kasalı motosikletten geriye iskeleti kaldı. Motosikletin yandığını gören vatandaş ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Ekin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmdat Çördük'e ait 3 tekerlekli, elektrikli ve kasalı motosiklette park halindeyken bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın motosikleti sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Alev alev yanan motosikletten geriye ise iskeleti kaldı. Yangını elindeki güğümdeki suyla söndürmeye çalışan motosikletin sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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