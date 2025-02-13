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Çorum'da Motosiklet Otomobil ile Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Çorum'da Motosiklet Otomobil ile Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Günay D. idaresindeki 06 DJA 051 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Şahin Ö. yönetimindeki 06 KOS 58 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Günay D. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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