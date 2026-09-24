Çorum'da motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü 18 yaşındaydı

Çorum'da meydana gelen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Gazi Caddesi Yunus Emre Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A. (18) idaresindeki 06 FGB 018 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet, aynı yönde ilerleyen K.E. (62) yönetimindeki 19 ACB 310 plakalı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan D.A., kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı