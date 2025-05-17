Çorum'da Motosiklet Kamyonla Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Kaza, Sungurlu ilçesi Terminal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gümüş yönetiminde ki 09 APC 858 plakalı motosiklet ile Salih A. idaresindeki 09 APM 441 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM