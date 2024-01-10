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Çorum'da meydana gelen depremde olumsuz bir durum yok

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Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen depremin ardından Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından yapılan açıklamada, merkez ve ilçelerde herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtildi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen depremin ardından bir açıklama yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, merkez ve ilçelerde olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Bu gece saat 00.34 sıralarında Mecitözü-Ağcakoyun merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini hatırlatan Vali Zülkif Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibariyle bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir" - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mecitözü Çorum Deprem Valilik Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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