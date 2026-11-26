Çorum'da bir lastikçi ile giyim mağazasına düzenlenen tüfekli saldırıda iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir lastikçi dükkanı ile giyim mağazasına tüfekle ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Peş peşe duyulan silah sesleri üzerine vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede, her iki iş yerinde de maddi hasar oluştuğu belirlendi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı