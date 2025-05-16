Çorum'da Köyde Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum'da Köyde Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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İskilip ilçesindeki Hacıhalil köyünde çıkan yangında 3 ev alevlere teslim oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Köyde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, İskilip ilçesi Hacıhalil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle köydeki ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 eve daha sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL ARICI - 3.Sayfa
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