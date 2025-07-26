Çorum'da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Devrildi: 16 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Çorum'da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Devrildi: 16 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde 16 yaşındaki sürücü, ehliyetsiz olarak kullandığı hafif ticari araçla kaza yaparak şarampole devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, sürücü ve araç sahibine toplam 37 bin 354 TL para cezası kesildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 16 yaşındaki sürücü yaralandı. Sürücüye ve araç sahibine toplam 37 bin 354 TL para cezası kesildi.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.D. (16) yönetimindeki 19 LF 962 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araçta sürücü O.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hem sürücüye hem de araç sahibine ilgili kanun maddeleri gereğince toplam 37 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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