Çorum'da Kırmızı Işık İhlali Kazası: 2 Yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet ile cipin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çorum-Ankara karayolu Taşköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan Serdar B. idaresindeki motosiklet ile Mustafa E. yönetimindeki 06 EAF 42 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yola düştü. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü, daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık yanarken kavşaktan geçtiği ve yola çıktığı anda ciple çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü metrelerce savruluyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
