Haberler

Çorum’da kene sebebiyle hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Çorum’da kene sebebiyle hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
Güncelleme:
+54 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum’da kene ısırması sonucu hayatını kaybeden kadın, toprağa verildi.

Çorum'da kene ısırması sonucu hayatını kaybeden kadın, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesi Akçicek köyünde 64 yaşındaki Z.P, bir süre önce kene ısırması sonucu rahatsızlanarak Alaca Devlet Hastanesine başvurdu. buradan Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Z.P, 3 gün yoğum bakım ünitesinde süren tedavisine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Z.P'nin cenazesi, işlemlerinin ardından Akçicek köyüne getirildi. Güvenlik tedbirleri eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Z.P'nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

Arda'yı açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın
Kerem Aktürkoğlu'nun kader maçı

Ya herro ya merro! Kaderini bu akşam kendisi belirleyecek

Fransa'da Gana'dan gelen konteynerde yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildi

Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü ölüm saçtı!

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler