Haberler

Çorum'da vücudu parçalanarak dere kenarına atılan adamın cansız bedeni morga kaldırıldı

Çorum'da vücudu parçalanarak dere kenarına atılan adamın cansız bedeni morga kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da vücudu parçalanarak çöp poşetlerinde bulunan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın ölümüyle ilgili komşusu gözaltına alındı. Kaya'nın kaybolduğu tarihten itibaren yapılan aramalar sonucunda cesedi dere kenarında bulundu.

Çorum'da vücudu parçalanarak çöp poşet içerisinde dere kenarına atılan yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Yaşlı adamın ölümüyle ilgili komşusunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak tarihinde öğlen saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, Kaya'nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde olduğu tespit edildi. 6 gündür devam eden arama çalışmaları, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından Kaya'nın en son bulunduğu tespit edilen bölgede yoğunlaşıldı. Çalışmalar neticesinde, Kaya'nın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında bulundu. Bölgede yapılan taramalarda, Kaya'nın vücudunun kafa kısmı ise bulunamadı.

Komşusu gözaltında

Kaya'nın ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Kaya'nın evinden ayrıldıktan sonra komşusu A.F.K.'nin (43) 19 AK 799 plakalı araca bindiği tespit edildi. Kaya kaybolduktan sonra yakınlarına kendisini görmediğini söylediği öğrenilen A.F.K.'nin yaşlı adamı aracına aldığı güvenlik kamerası incelemelerinde tespit edildi. Gözaltına alınan A.F.K.'nin Çorum İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri ve Cumhuriyet savcısı tarafından dere yatağında yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?

Konu: Epstein skandalı! Bakan Göktaş'a herkesin aklındaki soruyu sordu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

Diskalifiye ettiği isim, Türkiye'ye ayak basar basmaz yakalandı
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ne yapsa boş! Arda Güler yine bütün İspanya'nın dilinde

Ağzıyla kuş tutsa da boş! Yine bütün İspanya'nın diline düştü
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

Diskalifiye ettiği isim, Türkiye'ye ayak basar basmaz yakalandı
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti

Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı

Mide bulandıran dosyada onun da ismi var! İddia ise hayli vahim