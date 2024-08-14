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Çorum'da kaybolan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu

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Çorum'un Kargı ilçesinde kamp yaparken kaybolan Fethi Ertürk'ün cesedi, AFAD ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda Boyabat Barajı gölünde bulundu. Cenaze otopsi için Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde kamp yaparken kaybolan Fethi Ertürk'ün cesedi, AFAD ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda Boyabat Barajı gölünde bulundu. Cenaze otopsi için Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Boyabat Barajı yakınlarında arkadaşlarıyla kamp yaparken kaybolan Fethi Ertürk'ün (75) cansız bedeni, sabah saatlerinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince baraj gölünden çıkarıldı. Yakınları tarafından teşhis edilen Ertürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra, AFAD'a ait 3 kurtarma aracı, 3 kişilik dalış ekibi ve 5 arama kurtarma personeliyle birlikte AFAD gönüllüleri katılarak destek verdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi 3-sayfa Boyabat Otopsi Kargı AFAD 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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