Çamura saplanan çocukları ekipler kurtardı

Çorum'da kaybolan 2 küçük çocuk, ekipler tarafından çamura saplanmış halde sağ bulundu.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Karahisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 küçük çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine köye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışmaları neticesinde, kayıp çocuklar çamura saplanmış halde ulaşıldı. Ekipler tarafından çamurdan çıkartılan çocuklar, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. - ÇORUM

