Çorum'da kasten öldürmeye teşebbüsten aranan 4 şüpheli bağ evinde yakalandı

Çorum'da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikten sonra kayıplara karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, saklandıkları bağ evinde yakalandı.

Olay, 7 Kasım günü saat 19.15 sıralarında Kunduzhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahla ateş edilerek kasten yaralamaya teşebbüs edilmesi olayıyla ilgili çalışma başlatan Çorum İl Emniyet MüdürlüğüAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi tespit etti. Ekipler tarafından bir bağ evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı