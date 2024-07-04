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Çorum'da kadın bıçaklı saldırıya uğradı

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Çorum'da İnönü Caddesi üzerinde bir kadın alışveriş merkezine giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın, kendi imkanlarıyla bir benzin istasyonuna sığınarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da bir kadın caddede yürürken bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice E. (38) alışveriş merkezine gittiği esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın kendi imkanları ile gittiği bir benzin istasyonuna sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Hatice E. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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